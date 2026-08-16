Первоцелинник Аслан Нехай отметил 90-летний юбилей в Северо-Казахстанской области
Юбиляр внес значительный вклад в освоение целинных и залежных земель.
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В Северо-Казахстанской области 90-летний юбилей отметил первоцелинник и ветеран труда Аслан Нурович Нехай. Поздравительный адрес от имени акима региона Гауеза Нурмухамбетова юбиляру вручил заместитель акима области Нурлан Кенесов.
Аслан Нехай приехал в Северный Казахстан по комсомольской путевке в 1954 году. Всю свою трудовую жизнь он посвятил развитию региона и сельского хозяйства.
Свою карьеру юбиляр начал трактористом-комбайнером, позднее стал агрономом, руководителем и государственным деятелем. Он внес значительный вклад в освоение целинных и залежных земель и развитие аграрного сектора области.
Многолетний труд Аслана Нуровича отмечен орденом «Знак Почета», медалью «За освоение целинных и залежных земель», а также другими государственными и ведомственными наградами.
Сегодня юбилей первоцелинник отметил в кругу семьи — рядом с ним супруга Мария Михайловна, дети, внуки и правнуки.
«Судьба Аслана Нехая стала неотъемлемой частью трудовой летописи области и достойным примером служения родной земле», — отметил аким региона, выразив юбиляру благодарность за многолетний созидательный труд и пожелав крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни.
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