Первую гидроаккумулирующую электростанцию построят в Казахстане

В Республике Казахстан могут построить гидроаккумулирующую электростанцию. Об этом стало известно, в ходе встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева и президента China Communications Construction Company Чжан Биньнаня.

В ходе встречи был обсужден ход реализации совместных проектов, имеющих стратегическое значение для укрепления транспортно-логистического и энергетического потенциала нашей страны.

Глава государства отметил, что за годы работы в Казахстане СССС зарекомендовала себя как надежный и профессиональный партнер, успешно реализующий сложные инфраструктурные решения.

Президент обратил внимание на стратегическую важность строительства железнодорожной линии Бахты – Аягоз, которая поможет существенно увеличить объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем.

Кроме того, была отмечена важность создания совместного предприятия по проведению дноуглубительных работ в акватории Каспийского моря.

Глава государства выразил уверенность в том, что создание совместного предприятия позволит также сформировать региональный центр, который сможет оказывать услуги по обеспечению безопасного мореплавания в странах Каспийского региона и за его пределами.

Собеседники также обсудили перспективные инициативы в энергетической сфере.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание в рамках данного визита Соглашения о совместной разработке проекта по строительству первой в Казахстане гидроаккумулирующей электростанции.

По его словам, данный объект укрепит надежность национальной энергосистемы.

Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируется возвести с участием дочерней компании СССС – China International Water & Electric Corporation – в долине реки Каргалы в Алматинской области.