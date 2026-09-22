Первую метановую заправку запустили в одном из районов Актюбинской области
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В Айтекебийском районе Актюбинской области запустили первую автомобильную газозаправочную компрессорную станцию. Новый объект появился вдоль международного коридора «Западная Европа - Западный Китай», передает BAQ.KZ.
В акимате заявили, что готовы поддерживать и другие инвестиционные проекты, связанные с развитием придорожного сервиса и обслуживанием транспорта на этом направлении.
Проект реализовало ТОО «Алаш Метан» за счет собственных средств. Мощность станции рассчитана на производство 21 млн кубометров метана в год.
Перед запуском проект рассмотрели на Региональном координационном совете. После положительного заключения инвестору выделили земельный участок площадью 1 гектар.
Место выбрали с учетом большого потока транспорта. Через село Карабутак по республиканской трассе Самара - Шымкент ежедневно проезжает около 16 тысяч автомобилей.
Сейчас на этой территории работают семь автозаправочных станций, пять газозаправочных пунктов, пять кемпингов и одна гостиница.
Еще три кемпинга строятся.
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