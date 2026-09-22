Первую метановую заправку запустили в одном из районов Актюбинской области

В Айтекебийском районе Актюбинской области запустили первую автомобильную газозаправочную компрессорную станцию. Новый объект появился вдоль международного коридора «Западная Европа - Западный Китай», передает BAQ.KZ.

В акимате заявили, что готовы поддерживать и другие инвестиционные проекты, связанные с развитием придорожного сервиса и обслуживанием транспорта на этом направлении.

Проект реализовало ТОО «Алаш Метан» за счет собственных средств. Мощность станции рассчитана на производство 21 млн кубометров метана в год.

Перед запуском проект рассмотрели на Региональном координационном совете. После положительного заключения инвестору выделили земельный участок площадью 1 гектар.

Место выбрали с учетом большого потока транспорта. Через село Карабутак по республиканской трассе Самара - Шымкент ежедневно проезжает около 16 тысяч автомобилей.

Сейчас на этой территории работают семь автозаправочных станций, пять газозаправочных пунктов, пять кемпингов и одна гостиница.

Еще три кемпинга строятся.