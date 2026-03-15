Съемочная группа BAQ.kz запечатлела жителей Астаны, которые пришли на участки для голосования самыми первыми.

Перед началом всенародного голосования наша съемочная группа приехала на участок референдума под номером 50. Расположен он во Дворце школьников.

Участок считается одним из самых крупных в столице. К нему прикреплено 2995 человек.



Сразу после прозвучавшего государственного гимна участковая комиссия стали ожидать активных горожан. Начался процесс голосования. Жители Астаны стали активно приходить с первых минут. Вначале даже образовались небольшие очереди.

В числе первых голосующих оказалась Салтанат Давлетова.

"Я живу недалеко. Хотелось прийти на участок одной из первых. Держу оразу, поэтому встала сегодня утром в 04.00, закрыла свой пост и стала собираться. В 06.29 уже была на месте и ждала открытия участка для голосования", - рассказывает жительница Астаны.



"Как сознательный гражданин пришел проголосовать сюда. Это же наш Основной закон – Конституция. Поэтому посчитал, что будет важно прийти рано и проявить свою гражданскую позицию, проголосовать", – говорит еще один житель Астана Рауан Елимбаев.

Напомним, сегодня по всей стране продолжается референдум по конституционной реформе. Все совершеннолетние граждане имеют право прийти на избирательный участок, к которому они прикреплены, и ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".