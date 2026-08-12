Первые командные теледебаты в Казахстане: представители семи партий обсуждают принцип «Закон и порядок»

На телеканале Jibek Joly начались первые командные теледебаты с участием представителей политических партий, участвующих в первых в истории Казахстана выборах в Курултай.

Согласно результатам открытой жеребьёвки, которая состоялась накануне, команды выступают в следующем порядке:

1. «Ак жол» - Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин;

2. ОСДП - Лариса Ли и Нурайнаш Камалова;

3. «Әділет» - Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев;

4. Народная партия Казахстана - Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова;

5. «Ауыл» - Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков;

6. «Байтак» - Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев;

7. Respublica - Олжас Куспеков и Динара Шукижанова.

Перед началом дебатов в фойе Казмедиа орталығы в Астане участников политической дискуссии приветствовали сторонники партий, пришедшие поддержать своих однопартийцев.

Главной темой дебатов стало «Верховенство закона как основа справедливого общества». В центре дискуссии принцип «Закон и порядок» и его роль в формировании справедливого общества.

Дебаты состоят из четырёх этапов. В первом - участники проведут разбор предвыборных программ своих оппонентов. Каждой партии предоставляется по 2,5 минуты.

Во втором этапе представители партий ответят на вопросы журналистов и зрителей. Продолжительность каждого ответа – не более 90 секунд.

Третий этап участники зададут вопросы своим оппонентам, которые должны будут обосновать свою позицию в течение двух минут.

В заключительной части дебатов каждый участник от имени своей партии даст публичное обещание - «Уәде», которое партия обязуется выполнить в случае получения мандатов.

В рамках этого этапа представители партий расскажут, что конкретно они намерены сделать для граждан в течение следующих пяти лет, если будут избраны в Курултай, и какие обязательства готовы взять на себя перед избирателями.

В дебатах активное участие принимают и зрители. Во время прямой трансляции они могут задавать вопросы участникам, отсканировав QR-код на экране или отправив сообщение в WhatsApp по номеру +7 700 101 40 00.

Вопросы, поступившие от зрителей, адресуются непосредственно представителям политических партий.

Кроме того, в рамках дебатов проводится онлайн-опрос, организованный по заказу телеканала Jibek Joly Казахстанским институтом общественного развития. Главный вопрос опроса: «Выступление спикера какой политической партии вам понравилось больше всего?»

Чтобы принять участие в голосовании, наведите камеру смартфона на QR-код, размещенный на экране.

Прямую трансляцию теледебатов смотрите на телеканале, а также в

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