Первые командные теледебаты в Казахстане: представители семи партий обсуждают принцип «Закон и порядок»
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На телеканале Jibek Joly начались первые командные теледебаты с участием представителей политических партий, участвующих в первых в истории Казахстана выборах в Курултай.
Согласно результатам открытой жеребьёвки, которая состоялась накануне, команды выступают в следующем порядке:
1. «Ак жол» - Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин;
2. ОСДП - Лариса Ли и Нурайнаш Камалова;
3. «Әділет» - Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев;
4. Народная партия Казахстана - Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова;
5. «Ауыл» - Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков;
6. «Байтак» - Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев;
7. Respublica - Олжас Куспеков и Динара Шукижанова.
Перед началом дебатов в фойе Казмедиа орталығы в Астане участников политической дискуссии приветствовали сторонники партий, пришедшие поддержать своих однопартийцев.
Главной темой дебатов стало «Верховенство закона как основа справедливого общества». В центре дискуссии принцип «Закон и порядок» и его роль в формировании справедливого общества.
Дебаты состоят из четырёх этапов. В первом - участники проведут разбор предвыборных программ своих оппонентов. Каждой партии предоставляется по 2,5 минуты.
Во втором этапе представители партий ответят на вопросы журналистов и зрителей. Продолжительность каждого ответа – не более 90 секунд.
Третий этап участники зададут вопросы своим оппонентам, которые должны будут обосновать свою позицию в течение двух минут.
В заключительной части дебатов каждый участник от имени своей партии даст публичное обещание - «Уәде», которое партия обязуется выполнить в случае получения мандатов.
В рамках этого этапа представители партий расскажут, что конкретно они намерены сделать для граждан в течение следующих пяти лет, если будут избраны в Курултай, и какие обязательства готовы взять на себя перед избирателями.
В дебатах активное участие принимают и зрители. Во время прямой трансляции они могут задавать вопросы участникам, отсканировав QR-код на экране или отправив сообщение в WhatsApp по номеру +7 700 101 40 00.
Вопросы, поступившие от зрителей, адресуются непосредственно представителям политических партий.
Кроме того, в рамках дебатов проводится онлайн-опрос, организованный по заказу телеканала Jibek Joly Казахстанским институтом общественного развития. Главный вопрос опроса: «Выступление спикера какой политической партии вам понравилось больше всего?»
Чтобы принять участие в голосовании, наведите камеру смартфона на QR-код, размещенный на экране.
Прямую трансляцию теледебатов смотрите на телеканале, а также в
Instagram: @jibek_joly.tv
YouTube: Jibek Joly TV
Facebook: Jibek Joly
Официальный сайт: Jibek Joly
Резервный канал прямого эфира – Jibek Joly News
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