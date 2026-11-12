Первые места в мировом боксе: кто из казахстанцев возглавили рейтинг World Boxing
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Сразу четыре казахстанских боксёра заняли первые места в обновлённом ноябрьском рейтинге World Boxing. В число мировых лидеров вошли три мужчины и одна женщина. Ещё несколько представителей Казахстана расположились в первой тройке своих весовых категорий.
В обновлённом ноябрьском рейтинге среди мужчин первые места заняли Санжар Ташкенбай (50 кг), Торехан Сабырхан (70 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).
У женщин высшую строчку в своей категории занимает Наталья Богданова (70 кг).
Особенно заметно присутствие казахстанских спортсменок среди лидеров рейтинга. Назым Кызайбай заняла второе место в весе до 48 кг, Алуа Балкибекова — второе место в категории до 51 кг, Аида Абикеева — второе место в весе до 65 кг. Дина Исламбекова расположилась на третьей позиции в категории свыше 80 кг.
Среди мужчин в первую тройку также вошли Махмуд Сабырхан (второе место, 55 кг) и Нурбек Оралбай (третье место, 85 кг). Четвёртые строчки занимают Сабыржан Аккалыков (75 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).
Всего в обновлённом рейтинге представлены десятки казахстанских боксёров. Некоторые спортсмены указаны сразу в нескольких весовых категориях, поскольку выступали в разных дивизионах.
Следующим серьёзным испытанием для сборной станет финал Кубка мира World Boxing 2026. Соревнования пройдут в Ташкенте с 26 ноября по 4 декабря.
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