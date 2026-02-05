Первые подснежники распустились в Каратауском заповеднике
Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира
После зимнего затишья в Каратауском регионе с первыми лучами солнца и таянием снега появились первые подснежники, передает BAQ.KZ.
"Подснежник – первое дыхание весны, символ чистоты и надежды. Он напоминает о силе жизни и красоте, которые пробиваются даже после суровой зимы. Каждый подснежник, распустившийся на склонах Каратау, словно начало новой жизни", – сообщают в пресс-службе Каратауского государственного природного заповедника.
Флора Каратауского заповедника является уникальной и разнообразной. Появление первых весенних цветов всегда привлекает внимание не только любителей природы, но и экологов, следящих за состоянием экосистемы региона.
