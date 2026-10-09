Первые пять случаев гриппа выявили в Казахстане, три из них в Астане

В Казахстане подтвердили первые случаи сезонного гриппа. Вирус A(H1N1)pdm09 нашли у трех человек в Астане и у двоих в Мангистауской области. Общая заболеваемость ОРВИ при этом снижается, а прививку уже сделали больше 240 тысяч человек.

Это тот же штамм, который в 2009 году вызвал пандемию так называемого свиного гриппа. Пока его нашли лишь в пяти образцах из 834, которые проверили лаборатории.

Простуд стало меньше

За последнюю неделю в стране зарегистрировали 127 266 случаев ОРВИ. Неделей раньше их было 140 273. С начала сентября набралось 760 182 случая.

Какие вирусы ходят сейчас

Чаще всего в анализах находили риновирус, он дал 68 случаев. Следом идут бокавирус (50) и сезонные коронавирусы (47). Реже встречались парагрипп (32) и аденовирус (27). Респираторно-синцитиальную инфекцию выявили у двоих, метапневмовирус у одного.

Вакцина уже в регионах

Для бесплатной вакцинации закупили 2,1 млн доз «Гриппол Плюс» и развезли их по всей стране. Состав вакцины соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения на сезон 2026/2027 годов.

К 7 октября привились 240 375 человек. Это около 11% закупленных доз.

Кому прививка положена бесплатно

В первую очередь вакцину получают медики, беременные, дети на диспансерном учете, дети-сироты, жители и сотрудники медико-социальных организаций. Прививают и другие группы по эпидемиологическим показаниям.

Почему стоит успеть в октябре

Иммунитет после прививки формируется около двух недель. Поэтому в Минздраве называют октябрь лучшим месяцем для вакцинации. Прививка снижает риск тяжелого течения гриппа и осложнений.

Остальное знакомо с детства. Чаще мыть руки, проветривать комнаты, держаться подальше от тех, кто кашляет. А при температуре, кашле и боли в горле оставаться дома, идти к врачу и не лечиться самостоятельно.

Пять случаев на всю страну пока немного. Но иммунитету нужно две недели, а сезон только начинается.