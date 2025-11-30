Согласно предварительным данным ЦИК, большинство мест в новом составе парламента Кыргызстана получат политики, лояльные президенту Садыру Жапарову, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. По подсчётам BBC, 51 из 90 мандатов занимают депутаты предыдущего созыва, что обеспечивает преимущество сторонникам действующей власти.

Выборы прошли после досрочного самороспуска Жогорку Кенеша, который перенёс голосование с 2026 года, чтобы избежать его совпадения с президентской кампанией 2027-го. Переход на мажоритарную систему, сокращение числа депутатов и ограничение полномочий парламента стали ключевыми изменениями нынешней кампании. Жогорку Кенеш фактически утратил возможность выражать недоверие правительству, усложнилась процедура импичмента президента, а также введена гендерная квота — от округа могут пройти не более двух депутатов одного пола. На фоне этих реформ эксперты отмечают дальнейшее усиление президентской вертикали и номинальность роли парламента.

Политологи связывают успех провластных кандидатов с экономическим ростом, хотя его сопровождают инфляция и энергетический кризис. Значительная часть роста, по оценкам экономистов, обусловлена тем, что Кыргызстан стал крупным перевалочным центром для параллельного импорта в Россию на фоне санкций.