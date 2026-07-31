Первые в СНГ этано- и пропанопроводы построят в Казахстане
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В Казахстане утвердили правила для строительства этано- и пропанопроводов в Атырауской области. Они станут первыми подобными объектами в странах СНГ, передает BAQ.KZ со ссылкой на ассоциацию KAZENERGY.
Приказ подписал министр энергетики 29 июля 2026 года.
Регламент устанавливает требования к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации этано- и пропанопроводов. В документе прописаны правила их консервации и ликвидации, порядок проверки соответствия установленным нормам.
Новые требования создают нормативную базу для проекта KMG PetroChem по строительству магистральных этано- и пропанопроводов в едином коридоре в Атырауской области.
Проект станет первым подобным на территории стран СНГ.
Разработку отдельного регламента начали в 2025 году. На тот момент в Казахстане не было документов, которые учитывали бы особенности транспортировки этана и пропана в сжиженном состоянии.
В августе 2025 года проект обсуждали на площадке KAZENERGY. В работе участвовали представители Министерства энергетики, «КазМунайГаза», KMG PetroChem, Казстандарта, «КазТрансОйла», СИБУРа и других организаций.
Разработчиком документа определили Казстандарт. Принятие регламента изначально планировали на 2026 год.
В KAZENERGY отметили, что новый документ позволит перейти к практической реализации проекта в Атырауской области. Трубопроводы будут строить в одном коридоре и предназначат для транспортировки этановой и пропановой фракций в сжиженном виде.
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