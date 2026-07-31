В Казахстане утвердили правила для строительства этано- и пропанопроводов в Атырауской области. Они станут первыми подобными объектами в странах СНГ, передает BAQ.KZ со ссылкой на ассоциацию KAZENERGY.

Приказ подписал министр энергетики 29 июля 2026 года.

Регламент устанавливает требования к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации этано- и пропанопроводов. В документе прописаны правила их консервации и ликвидации, порядок проверки соответствия установленным нормам.

Новые требования создают нормативную базу для проекта KMG PetroChem по строительству магистральных этано- и пропанопроводов в едином коридоре в Атырауской области.

Проект станет первым подобным на территории стран СНГ.

Разработку отдельного регламента начали в 2025 году. На тот момент в Казахстане не было документов, которые учитывали бы особенности транспортировки этана и пропана в сжиженном состоянии.

В августе 2025 года проект обсуждали на площадке KAZENERGY. В работе участвовали представители Министерства энергетики, «КазМунайГаза», KMG PetroChem, Казстандарта, «КазТрансОйла», СИБУРа и других организаций.

Разработчиком документа определили Казстандарт. Принятие регламента изначально планировали на 2026 год.

В KAZENERGY отметили, что новый документ позволит перейти к практической реализации проекта в Атырауской области. Трубопроводы будут строить в одном коридоре и предназначат для транспортировки этановой и пропановой фракций в сжиженном виде.