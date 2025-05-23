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Первые выплаты по системе "Келешек" казахстанцы получат до 31 августа

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Первые выплаты по системе "Келешек" казахстанцы получат до 31 августа Сегодня, 14:03
Сегодня, 14:03
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Государственный образовательный капитал в размере от 235 920 тенге будет начислен казахстанским семьям до 31 августа 2025 года. Пособие предназначено для детей, которым исполнилось или исполнится 5 лет в первом полугодии 2025 года, передаёт BAQ.KZ.

Для получения государственной поддержки необходимо открыть образовательный накопительный вклад AQYL в Отбасы банке. На сегодняшний день вклад открыли уже 6 624 родителя.

Родителям, у которых уже есть открытые вклады AQYL и чьим детям исполнится 5 лет в первом полугодии 2025 года, необходимо с 15 мая по 30 июня 2025 года подписать дополнительное соглашение в личном кабинете на портале Баспана маркет. Подписание займет всего один клик и требует подтверждения по SMS.

Государственный образовательный капитал появится на депозитах AQYL:

  • До 31 августа 2025 года для детей, достигших 5 лет в первом полугодии и имеющих открытый вклад или подписавших соглашение;

  • До 28 февраля 2026 года — для детей, которым исполнится 5 лет во втором полугодии 2025 года.

Размер стартового капитала в 2025 году составляет 60 МРП (235 920 тенге). Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сумма увеличена до 120 МРП (471 840 тенге).

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