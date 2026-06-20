 Первые выпускники «Жас сақшы» получили сертификаты и выбрали путь служения закону

Министерство внутренних дел Казахстана продолжает системную работу по развитию полицейских классов «Жас сақшы», направленную на патриотическое воспитание молодежи, формирование правовой культуры, повышение гражданской ответственности и уважения к закону.

Сегодня по всей стране функционируют 267 классов «Жас сақшы», в которых обучаются более пяти тысяч школьников. Проект объединяет активных молодых людей, интересующихся вопросами общественной безопасности, служением государству и правоохранительной деятельностью.

Обучение в специализированных классах способствует развитию лидерских качеств, дисциплины, уважительного отношения к государственным символам и национальным ценностям, а также формирует чувство ответственности за будущее страны. Особое внимание уделяется профилактике правонарушений, воспитанию законопослушного поведения и популяризации профессии полицейского среди молодежи.

В 2025–2026 учебном году школу окончили первые выпускники трех классов «Жас сақшы» — всего 52 ученика. Многие из них намерены продолжить образование в ведомственных вузах МВД Казахстана. В министерстве отмечают, что проект уже доказал свою эффективность в формировании кадрового резерва для органов внутренних дел.

В регионах страны состоялись торжественные церемонии вручения сертификатов первым выпускникам. В Алматы документами об окончании профильного обучения учащихся наградил начальник департамента полиции города Айдын Кабдулдинов, который отметил их вклад в укрепление патриотизма и правовой культуры.

В Актюбинской области сертификаты выпускникам вручил начальник областного департамента полиции Кайыркен Алиев. Он подчеркнул важность воспитания молодежи в духе гражданской ответственности и служения обществу.

В МВД подчеркнули, что развитие полицейских классов «Жас сақшы» остается одним из ключевых направлений работы по воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, уважения к закону и правопорядку.