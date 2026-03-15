В городе Алатау одними из первых на референдумном участке №371 проголосовали местные жители, проявив высокую гражданскую активность, передает BAQ.kz.

С раннего утра на участок пришли первые избиратели. Среди них был житель города Бакберген Жанботаев.

Первые участники голосования отметили важность референдума и подчеркнули, что участие в нём считают своим гражданским долгом. По их словам, они не остаются равнодушными к будущему Казахстан и считают необходимым внести свой вклад в принятие важных государственных решений.

Активность первых избирателей задала высокий темп голосованию и стала примером ответственного отношения граждан к будущему страны.