Первые жители Алатау проголосовали на избирательном участке
С раннего утра на участок пришли первые избиратели.
Сегодня 2026, 08:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: УВП города
В городе Алатау одними из первых на референдумном участке №371 проголосовали местные жители, проявив высокую гражданскую активность, передает BAQ.kz.
С раннего утра на участок пришли первые избиратели. Среди них был житель города Бакберген Жанботаев.
Первые участники голосования отметили важность референдума и подчеркнули, что участие в нём считают своим гражданским долгом. По их словам, они не остаются равнодушными к будущему Казахстан и считают необходимым внести свой вклад в принятие важных государственных решений.
Активность первых избирателей задала высокий темп голосованию и стала примером ответственного отношения граждан к будущему страны.
Самое читаемое