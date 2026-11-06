Первые золотые медали разыграны: в Таразе определились чемпионы Казахстана по боксу
6 Ноября 2026, 14:55
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6 Ноября 2026, 14:556 Ноября 2026, 14:55
143Фото: НОК РК
На чемпионате Казахстана по боксу среди взрослых появились первые обладатели золотых наград. Дневная сессия в Таразе принесла десять чемпионских титулов, а еще десять спортсменов завершили выступление с серебром.
Сегодня, 6 ноября, на ринг вышли представители разных весовых категорий. По итогам поединков золотые медали завоевали:
- Гульназ Борибаева (48 кг);
- Нурзат Онгаров (50 кг);
- Элина Базарова (54 кг);
- Адильбек Кожахан (60 кг);
- Виктория Графеева (60 кг);
- Фарух Токтасынов (70 кг);
- Бахыт Сейдыш (70 кг);
- Санжар-Али Бегалиев (80 кг);
- Надежда Рябец (80 кг);
- Даулет Толемисов (90 кг).
Серебряными призерами стали Айгерим Саттибаева (48 кг), Диас Берикбай (50 кг), Назым Кызайбай (54 кг), Бибарыс Жексен (60 кг), Анар Турсынбек (60 кг), Елнур Суюнбай (70 кг), Аружан Жанабаева (70 кг), Онер Сейилхан (80 кг), Айдана Убайдуллакызы (80 кг) и Сагындык Тогамбай (90 кг).
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