Первый ЧМ по қазақ күресі среди военнослужащих пройдёт в Астане
Команды уже прибывают в столицу.
Сегодня, 12:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:31Сегодня, 12:31
97Фото: Министерство обороны РК
Астана готовится к первому в истории Чемпионату мира по қазақ күресі среди военнослужащих, передает BAQ.KZ.
Так, по информации Министерства обороны, первый Чемпионат мира пройдёт 14–15 августа 2025 года в столичном легкоатлетическом комплексе Qazaqstan.
В чемпионате примут участие около 30 стран мира. Первой в Казахстан прибыла команда из Пакистана.
Соревнования пройдут под эгидой Международного совета военного спорта CISM.
Самое читаемое
- Вокалистка Джей Ло восхитилась казахстанским шоколадом
- Учёные зафиксировали смещение Владивостока после землетрясения на Камчатке
- Акимат Алматы рапортует: город готов встретить Дженнифер Лопес
- Как в Семее отмечают юбилей Абая Кунанбаева: День девятый
- Простаивают коммуникации на миллиарды: В Костанае пытаются оживить отдаленный жилой массив