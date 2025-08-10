Астана готовится к первому в истории Чемпионату мира по қазақ күресі среди военнослужащих, передает BAQ.KZ.

Так, по информации Министерства обороны, первый Чемпионат мира пройдёт 14–15 августа 2025 года в столичном легкоатлетическом комплексе Qazaqstan.

В чемпионате примут участие около 30 стран мира. Первой в Казахстан прибыла команда из Пакистана.

Соревнования пройдут под эгидой Международного совета военного спорта CISM.