Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание, посвященное реализации проекта Data Center Valley («Долина центров обработки данных») в Павлодарской области. На встрече обсудили ход строительства первого дата-центра, развитие инженерной инфраструктуры и дальнейшие планы по созданию одного из крупнейших цифровых хабов региона.

Первый дата-центр готовят к запуску

По данным правительства, строительство первого объекта мощностью 50 МВт находится в активной фазе. На площадке уже почти завершены работы по подготовке котлованов для энергоцентров и AI-фабрик, началось устройство фундаментов, а также продолжается строительство административных зданий.

До конца 2026 года планируется возвести основные корпуса дата-центра, энергоблоки, административный комплекс, контрольно-пропускные пункты и часть инженерных сетей. Пусконаладочные работы должны завершиться в мае 2027 года, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на июнь 2027 года.

Параллельно развивается инфраструктура проекта. Для его энергоснабжения уже приобретена подстанция мощностью 215 МВт, подготовлен проект системы водоснабжения и продолжается проектирование телекоммуникационных сетей.

Искусственный интеллект

Проект Data Center Valley создается как масштабируемая площадка для размещения центров обработки данных, AI-фабрик, высокопроизводительных вычислительных кластеров и облачных платформ международных компаний. В перспективе его общая мощность должна достигнуть 1 ГВт.

По словам министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, проект станет новым направлением развития цифровой экономики Казахстана.

«Data Center Valley формирует новый экспортный потенциал Казахстана. Размещая вычислительные мощности внутри страны, мы создаем условия для развития отечественных AI-решений, привлечения глобальных компаний и выхода Казахстана на международный рынок цифровых услуг», – отметил Жаслан Мадиев.

В создании цифровой экосистемы участвуют международные технологические партнеры Firebird AI и NVIDIA. Кроме того, ведутся переговоры с другими зарубежными компаниями о размещении вычислительных мощностей, развитии облачных сервисов и привлечении новых инвесторов.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин подчеркнул, что сейчас главная задача – своевременно завершить строительство первого объекта.

«Наша первоочередная задача – завершить строительство первого объекта в июне 2027 года. Одновременно мы создаем инженерную основу, позволяющую последовательно наращивать мощности кампуса с учетом подтвержденного спроса со стороны клиентов», – заявил он.

Казахстан намерен стать региональным AI-хабом

Во время совещания также обсуждалась подготовка проекта Cloud First Policy (Data Embassy), который предусматривает возможность размещения в Казахстане данных иностранных государств с сохранением их полного юридического суверенитета.

Подводя итоги встречи, Олжас Бектенов отметил, что проект имеет стратегическое значение для страны и должен усилить позиции Казахстана на мировом рынке цифровой инфраструктуры.

«“Долина ЦОДов” – не просто крупный инфраструктурный проект, это основа для дальнейшего технологического развития нашей страны. Благодаря созданию мощной базы ИИ и облачных сервисов будут обеспечены новые возможности для бизнеса, а Казахстан усилит свою роль в качестве регионального AI-хаба Центральной Азии», – подчеркнул премьер-министр.

По итогам совещания руководитель правительства поручил обеспечить соблюдение графика строительства и продолжить работу по привлечению международных технологических компаний к реализации проекта.