  • 6 Июля, 21:01
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Первый детский чемпионат по қазақ күресі проходит в Астане

В чемпионате принимают участие около 300 юных борцов 2012–2013 годов рождения из всех регионов страны.

Сегодня, 19:38
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 19:38
Сегодня, 19:38
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Фото: Pixabay.com

В течение двух дней на борцовском ковре они определят сильнейших в 12 весовых категориях, передает BAQ.kz.

Стоит отметить, чемпионат проводится в рамках поручения Главы государства по развитию национальных видов спорта. Его цель - поддержка қазақ күресі, подготовка будущих чемпионов и формирование и усиление спортивного резерва сборной страны.

"Глава государства отметил развитие национального спорта одним из ключевых направлений, укрепляющих дух нации. Продвижение қазақ күресі - это общая цель. Этот чемпионат - практический шаг по выполнению поручения Главы государства. Қазақ күресі - это особая школа воспитания, духовная опора становления характера. Участие детей со всех регионов говорит о крепком будущем национального спорта", - отметил заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Аманбай Нурмуханбетов.

В первый день соревнований, согласно программе, проходят поединки в весовых категориях 26, 29, 32, 35, 38 и 42 килограмма.

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