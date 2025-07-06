В течение двух дней на борцовском ковре они определят сильнейших в 12 весовых категориях, передает BAQ.kz.

Стоит отметить, чемпионат проводится в рамках поручения Главы государства по развитию национальных видов спорта. Его цель - поддержка қазақ күресі, подготовка будущих чемпионов и формирование и усиление спортивного резерва сборной страны.

"Глава государства отметил развитие национального спорта одним из ключевых направлений, укрепляющих дух нации. Продвижение қазақ күресі - это общая цель. Этот чемпионат - практический шаг по выполнению поручения Главы государства. Қазақ күресі - это особая школа воспитания, духовная опора становления характера. Участие детей со всех регионов говорит о крепком будущем национального спорта", - отметил заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Аманбай Нурмуханбетов.

В первый день соревнований, согласно программе, проходят поединки в весовых категориях 26, 29, 32, 35, 38 и 42 килограмма.