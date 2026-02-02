За несколько дней до открытия зимней Олимпиады в Милане разразился первый допинг-скандал. Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер сдала положительный тест, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

По инфомации канала, в ее пробе обнаружили летрозол — препарат, который снижает уровень эстрогена и с 2008 года находится под запретом в спорте.

Летрозол применяется в медицине, в том числе при лечении ранних стадий рака груди, однако в спорте он считается маркером возможного применения анаболических средств.

Теперь Пасслер предстоит объяснить, каким образом вещество оказалось в ее организме. На время разбирательства спортсменку отстранили, а ее имя уже удалено с сайта итальянской федерации.

Особенно болезненным этот удар стал для самой спортсменки: Пасслер родом из коммуны Антхольц, где на этой Олимпиаде пройдут биатлонные соревнования. Она входила в состав национальной сборной для домашнего этапа, но в итоге пропустит соревнования.

24-летняя биатлонистка — племянница Йоханн Пасслера, первого итальянца, завоевавшего олимпийскую медаль в биатлоне в 1988 году.