Первый Эко-Хаб начал работу в Астане
Новый проект призван повысить уровень экологической культуры граждан.
В Астане открылся первый Эко-Хаб в рамках масштабной акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". Новый проект призван не только вовлечь горожан в сортировку отходов, но и повысить уровень экологической культуры, передает BAQ.KZ.
Эко-Хаб расположился по адресу: ул. Шаймердена Косшыгулулы, 8/1. Он работает в будние дни с 9:00 до 18:00 и предлагает жителям не только сдать вторсырьё, но и принять участие в мастер-классах, образовательных программах и творческих занятиях. Посетители могут принести пластик, алюминий и макулатуру, попробовать велошредер или создать изделия из переработанных крышек.
Для удобства установлены пять контейнеров для раздельного сбора: отдельно для пакетов, алюминиевых банок, бумаги, бутылок и крышек, а также прочего пластика. По словам руководителя проекта в Астане Айгерим Жарылгаповой, задача хаба выходит за рамки приёма отходов:
"Эко-Хаб — это живое пространство, где можно своими глазами увидеть, как отходы обретают новую жизнь. Мы хотим, чтобы переработка перестала быть чем-то абстрактным. Здесь можно поучаствовать в процессе, создать что-то своими руками, научиться сортировать и понять, почему это важно", — отметила она.
Инициатива продолжает миссию ECO Network, работающей с 2016 года над продвижением экологических ценностей. "Мы мечтали о современном, вдохновляющем месте — о чем-то вроде дома культуры, только экологического. Чтобы это было красиво, удобно, понятно. Чтобы человек не просто сдал отходы, но и увидел, что с ними происходит дальше", — сказал Евгений Мухамеджанов.
Особый акцент делается на работу с детьми и молодёжью.
"У ребёнка загораются глаза, когда он сам что-то создал. Это остаётся в памяти. Потом он рассказывает об этом родителям, и семья начинает сортировать отходы. Так формируется культура", - добавил он.
Проект внедряет фандоматы для приёма пластиковых бутылок и алюминиевых банок. За каждую единицу начисляется 2 тенге, которые можно вывести на карту или перечислить на благотворительность. Также действует система "экокоинов" — бонусов за экологически ответственное поведение, например, использование многоразовых кружек в кофейнях.
По планам, в ближайшие годы в Астане появятся ещё как минимум шесть Эко-Хабов в разных районах города. ECO Network также сотрудничает с вузами и школами, внедряя экологические практики в образовательную среду.
"Мы хотим, чтобы сдача отходов стала такой же привычкой, как поход в магазин. Чтобы это было удобно, понятно, рядом с домом. Маленькие шаги каждого — это и есть путь к большим изменениям. Мы не просто говорим о переработке — мы возвращаем утраченную культуру ответственности, чистоты и бережного отношения к миру вокруг", — подчеркнул Евгений Мухамеджанов.
