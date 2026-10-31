Первый Гематологический центр открылся в Восточном Казахстане
Центр оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием ведущих мировых производителей.
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В Усть-Каменогорске введен в эксплуатацию Гематологический центр, оснащенный современным медицинским оборудованием. Новое медицинское учреждение будет оказывать специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей, области Абай в диагностике и лечении сложных гематологических заболеваний.
Строительство масштабного объекта началось в 2020 году. В 2025 году, по поручению Главы государства, из Специального государственного фонда было выделено 34 млрд теңге на завершение строительства. Общая площадь нового медицинского комплекса превышает 38 тысяч квадратных метров. В его инфраструктуру входят основной лечебный корпус на 148 мест, пансионат для пациентов и сопровождающих их лиц, а также технический блок, обеспечивающий бесперебойную работу инженерных систем.
Здесь установлены 256-срезовый компьютерный томограф, высокомощные ангиографические системы и лаборатории для выращивания стволовых клеток.
Высокотехнологичное оборудование позволяет точно диагностировать онкогематологические заболевания и патологии сосудов. Кроме того, в центре предусмотрено проведение сложных медицинских процедур, в том числе трансплантации костного мозга.
Открытие нового центра - важный шаг в повышении доступности медицинской помощи для жителей региона. Жители Восточно-Казахстанской, Абайской и Павлодарской областей смогут теперь получать здесь высокотехнологичные медицинские услуги по диагностике и лечению сложных гематологических заболеваний. Это позволит сократить необходимость поездок пациентов в республиканские клиники.
К работе также подготовлен медицинский и технический персонал центра: 35 специалистов (врачи, инженеры и медицинские сестры) прошли обучение в ведущих республиканских и зарубежных клиниках.
Запуск нового Гематологического центра будет способствовать развитию инфраструктуры здравоохранения Восточного Казахстана, расширению возможностей раннего выявления сложных заболеваний и повышению качества медицинской помощи населению.
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