Первый из десяти: «Эйр-Карго» готовится принять Airbus A340

Национальный грузовой авиаперевозчик «Эйр-Карго» ожидает прибытия первого самолета Airbus A340 в ноябре. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, передает BAQ.KZ.

По его словам, договор на поставку воздушного судна уже подписан. Прибытие второго самолета запланировано на март. Общий парк перевозчика составит десять самолетов.

«Национальным грузовым перевозчиком “Эйр-Карго” подписан договор и ожидается прибытие первого воздушного судна Airbus A340 в ноябре текущего года. Прибытие второго самолета запланировано в марте. Общий парк составит 10 самолетов», - сообщил Ластаев.

Для развития воздушного транзита между Европой и Азией реализуется план модернизации наземной инфраструктуры. В течение трех лет предусмотрена реконструкция всех взлетно-посадочных полос и терминалов.

В основных авиационных хабах внедрен режим свободных экономических зон. Также проводится модернизация топливозаправочных комплексов и грузовых терминалов с подведением железных и автомобильных дорог. Начато обновление системы аэронавигационного обеспечения.

Развитие инфраструктуры

Ластаев также рассказал о развитии терминальной инфраструктуры. Сейчас внутри страны действуют 46 логистических центров, до 2030 года планируется построить еще 21.

Для привлечения транзитных грузов расширяется внешняя терминальная сеть. Уже функционируют три терминала — в Ляньюньгане, Сиане и Поти. Еще семь проектов находятся в процессе реализации: в Селятино, Свислочи, Ташкенте, Чэнду, Аляте, Констанце и Венгрии.

Дороги

В дорожной отрасли министерство намерено внедрить единые требования к качеству республиканских и местных дорог. Контроль охватит все этапы — от планирования строительства и ремонта до эксплуатации.

Строительство Аральско-Каспийской магистрали, начатое в августе, планируют завершить до конца 2028 года. На участке Кокшетау — Петропавловск в этом году ведется подготовительная работа, начало работ намечено на 2027 год.

Кроме того, продолжается модернизация 37 автомобильных пунктов пропуска. Завершить ее планируют до конца 2027 года.