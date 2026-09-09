Первый казахстанский dark-триллер «Бүркітші» выходит в прокат 10 сентября
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы прошел закрытый показ фильма «Бүркітші», который создатели называют первым казахстанским dark-триллером. Картина выйдет в широкий прокат 10 сентября, передает BAQ.KZ.
В центре сюжета расследование преступления, в которое оказываются втянуты сельский беркутчи и сотрудница полиции. По мере развития истории герои сталкиваются с серией загадочных событий, а главная героиня продолжает расследование несмотря на давление и обстоятельства.
Одной из заметных линий фильма стала традиционная охота с беркутом. Она встроена в детективный сюжет и связывает историю с казахской культурой.
Съемки проходили в Алматинской области. Режиссером выступил Куаныш Стаханов.
Главные роли исполнили Зарина Кармен и Берик Айтжанов. В фильме снялись Куандык Жунисов, Айнур Бермухамбетова, Елдос Шайкенов, Ермек Шынболатов, Мерей Макажан, Жасулан Копберген и Айжан Пернебекова.
Картину сняла киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова по заказу Министерства культуры и информации при поддержке Государственного центра поддержки национального кино.
«Бүркітші» относится к категории социально значимых фильмов. Проект победил в конкурсе кинопроектов 2024 года по теме «Закон и порядок».
9 сентября фильм представят в Астане, а на следующий день он выйдет в кинотеатрах страны.
Самое читаемое
- Поддельная справка спасла от ареста: в Павлодарской области наказали чиновников
- В Алматы разыскивают двух сбежавших из психбольницы пациентов
- Врача незаконно уволили из-за видео в соцсети в Казахстане
- Сварщикам, техникам и другим рабочим добавят новые требования
- Классы НИШ, РФМШ и БИЛ будут открывать в обычных школах