"Первый месяц будем отслеживать": Лепеха о введении ответственности за сталкинг
В Казахстане с 16 сентября вступает в силу уголовная ответственность за сталкинг. Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в правительстве рассказал о планируемой работе в рамках новой нормы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Сталкинг – это навязчивое, систематическое, нежелательное преследование одного человека. К примеру, регулярно звонит, беспокоит, преследует. В мире это давно уже существует, эта норма. Когда долго преследует, потом жертва не отвечает взаимностью, начинает избегать – это даже в самом понятии большой дискомфорт приносит человеку. Порой заканчивается более тяжкими преступлениями", – отметил он.
По словам Лепехи, новая статья 115-1 Уголовного кодекса относит сталкинг к уголовным проступкам.
"Мы всегда берем на контроль новые составы, через какое-то время смотрим правоприменительную практику, условно, сейчас первый месяц отработаем, какие результаты будут, как эта статья будет работать, потом более подробно обсудим", – добавил он.
