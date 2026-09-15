Первый отель Lotte появится в Алматы: о чем договорились Токаев и Дон Бин Шин
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Lotte Group Дон Бин Шина.
Президент подчеркнул, что Lotte является одним из давних партнеров Казахстана, внесшим значительный вклад в развитие экономического сотрудничества между двумя странами.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность корейской компании в сфере пищевой промышленности Казахстана, отметив успешный проект по развитию бренда «Рахат» и модернизации производственных площадок в Алматы и Шымкенте.
Глава государства также акцентировал внимание на планах Lotte Global Logistics по наращиванию транспортно-логистической инфраструктуры с последующим расширением доступа на региональные и международные рынки.
Отдельное внимание в ходе беседы было уделено развитию гостиничного бизнеса. Президент приветствовал подписание соглашения о строительстве первого отеля под брендом Lotte в Алматы, отметив перспективность дальнейшего расширения присутствия компании в Казахстане.
В свою очередь Дон Бин Шин подтвердил планы по инвестированию в сферы пищевой промышленности, логистических услуг и гостиничного бизнеса. Он также сообщил о намерении компании принять участие в проектах развития Alatau City, включая создание Iconic Complex.
По итогам встречи состоялся обмен меморандумами между компаниями Hotel Lotte Co. Ltd и Sensata Invest о взаимопонимании по строительству отелей Lotte в Алматы и Alatau City.
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