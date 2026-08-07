Россиянина эвакуировали вертолетом с вершины в горах под Алматы

В горах Алматинской области спасателям пришлось проводить сложную операцию по эвакуации иностранного туриста. На этот раз помощь понадобилась гражданину России, которому стало плохо во время восхождения на пик СГУ высотой 4464 метра. В составе группы из шести человек турист подал сигнал бедствия через спутниковый коммуникатор Garmin, сообщив точные координаты.

Причиной экстренного вызова стали симптомы горной болезни. На помощь вылетел вертолет «Казавиаспаса» МЧС. Вместе со спасателями Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы и республиканского отряда «Барыс» мужчину эвакуировали с вершины и доставили на площадку городской клинической больницы № 4, где его передали врачам. Остальные участники группы от эвакуации отказались и продолжили восхождение самостоятельно.

В МЧС напомнили, что перед походами в высокогорье необходимо учитывать акклиматизацию, состояние здоровья и погодные условия, а также иметь при себе надежные средства связи на случай экстренной ситуации.