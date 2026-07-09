Первый приговор по делу Kizdar.net: в Казахстане осудили организованную группу

В Петропавловске вынесли первый в Казахстане обвинительный приговор по делу о пособничестве в сводничестве через запрещённый сайт Kizdar.net. Шесть участников организованной группы получили реальные сроки лишения свободы. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Северо-Казахстанской области признал виновными всех фигурантов дела.

Как сообщили в прокуратуре региона, обвинение участникам транснациональной организованной группы было предъявлено в марте 2026 года. По данным следствия, обвиняемые занимались продвижением анкет людей, оказывавших интимные услуги за денежное вознаграждение. Для этого использовался запрещённый в Казахстане сайт Kizdar.net.

Приговор был оглашён 19 июня. Руководителя группы суд приговорил к 10 годам лишения свободы. Остальные пятеро участников получили по восемь лет заключения. В прокуратуре подчеркнули, что это первый в стране обвинительный приговор по делу, связанному с деятельностью запрещённого сайта Kizdar.net.