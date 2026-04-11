Первый испытательный запуск ракеты-носителя «Сункар» (Союз-5) с космодрома Байконур запланирован на период с 13 по 16 апреля, передает BAQ.KZ со ссылкой на КазТАГ.

Как уточнил источник на космодроме, перенос даты связан с необходимостью дополнительных проверок оборудования стартового комплекса и систем ракеты. Окончательное решение о дате запуска примет Государственная комиссия после завершения всех работ.

Изначально старт планировался на конец марта, однако сроки несколько раз корректировались по техническим причинам.

Ракета уже установлена на стартовом комплексе. Она является частью проекта Байтерек — совместной инициативы Казахстана и России по созданию космического ракетного комплекса с использованием экологически более чистого топлива.

«Союз-5» — двухступенчатая ракета среднего класса, способная выводить до 17,4 тонны на низкую околоземную орбиту. В качестве топлива используются нафтил и жидкий кислород.