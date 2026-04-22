Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о запуске международных консультаций по созданию новой глобальной структуры в сфере водных ресурсов, выступая на саммите RES 2026 в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что вопросы воды требуют усиления глобального взаимодействия.

«Наряду с нашими региональными усилиями одним из ключевых приоритетов является глобальное сотрудничество в области водных ресурсов. В декабре прошлого года в Ашхабаде я предложил создать Международную водную организацию в качестве агентства ООН», — заявил Токаев.

Президент отметил, что инициатива приобретает особую актуальность на фоне трансформации международной системы.

«Эта инициатива особенно актуальна, поскольку в настоящее время ООН пересматривает тысячи мандатов, предоставляя возможность укрепить согласованность и эффективность глобального управления», — подчеркнул он.

По его словам, обсуждение проекта уже переходит в практическую плоскость.