Первый раунд переговоров Израиля и ХАМАС прошел позитивно
В Шарм-эш-Шейхе (Египет) завершился первый раунд переговоров между Израилем и ХАМАС под посредничеством Египта и Катара, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.
Участники встречи описывают её как прошедшую "в позитивной атмосфере". В центре дискуссий — детали освобождения заложников и условия вывода израильских войск из сектора Газа.
Представители ХАМАС изложили своё видение процедуры освобождения заложников, а также предложили графики и масштабы вывода войск. При этом организация выразила озабоченность относительно намерений Израиля придерживаться устойчивого перемирия. Несмотря на разногласия, стороны намерены продолжить диалог 7 октября.
Администрация Дональда Трампа, чья мирная программа из 20 пунктов лежит в основе переговоров, надеется, что удастся прийти к соглашению. В частности, уже имеется поддержка Израиля, а ХАМАС ранее выразил частичное согласие. Предложение предусматривает шаги по прекращению боевых действий, обмену заложниками и постепенному выводу израильских войск.
Среди ключевых фигур переговоров — лидеры переговорных команд обеих сторон, а также посредники из Египта, Катара и США. Несмотря на напряжённость на местах и продолжающиеся военные действия, дипломатические усилия получили начало.
