В Москве состоялась презентация первого российскогo человекоподобного робота Aidol с искусственным интеллектом, которая привлекла внимание зрителей необычным курьёзом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. На первом выходе робот сделал несколько шагов и попытался помахать рукой публике, но накренился и упал. Видео с момента падения опубликовало агентство "Москва".

На втором показе Aidol уже смог удержаться на ногах, правда, больше не ходил и стоял у края сцены. При этом презентация "сидячей" версии прошла без происшествий. Разработчики объяснили падение особенностями конструкции: стереокамеры робота чувствительны к освещению, а на сцене было недостаточно света. Ранее один из создателей, Алексей Южаков, предупреждал, что робот пока испытывает трудности с передвижением.

Aidol создан для работы полностью оффлайн, может выражать эмоции, перемещаться со скоростью до 6 км/ч, манипулировать предметами весом до 10 кг и общаться с людьми. Его "лицо" управляется 19 сервоприводами и способно демонстрировать 12 базовых эмоций и сотни микровыражений. По словам основателя компании "Айдол" Владимира Витухина, 77% компонентов робота локализованы в России, цель разработчиков — довести этот показатель до 93%.