Первый саммит «СНГ плюс» предложил провести Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести первый саммит в формате «СНГ плюс». По его мнению, такая встреча позволит расширить международные связи Содружества и усилить его роль на евразийском пространстве, передает BAQ.KZ.

Глава государства напомнил, что ранее по инициативе Казахстана при СНГ появились институты Наблюдателя и Партнера, а затем был создан формат «СНГ плюс».

«В продолжение этой линии создан формат „СНГ плюс“. Полагаю, следующим шагом могло бы стать проведение первого Саммита „СНГ плюс“. Такая встреча на высшем уровне позволит расширить географию взаимодействия, повысит роль Организации как открытой и востребованной площадки евразийского масштаба. Казахстан намерен продолжить совместную работу в конструктивном духе над Концепцией евразийской безопасности и сотрудничества, имея в виду положительный, неконфронтационный характер данного документа», – сказал Токаев.

Казахстан предлагает вывести формат «СНГ плюс» на уровень встречи глав государств и использовать его для расширения контактов Содружества с внешними партнерами.

В завершение выступления Президент отметил, что за 35 лет СНГ стало неотъемлемой частью взаимодействия государств-участников и их народов.

Токаев также приветствовал предстоящее председательство Узбекистана в СНГ в 2027 году.