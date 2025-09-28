Первый снег и штормовой ветер: синоптики предупредили 13 областей Казахстана
Осень вступает в свои права.
Сегодня, 04:48
Фото: Astana TV
Синоптики "Казгидромета" предупреждают о резком ухудшении погоды в Астане и 13 областях страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет". В столице ночью и утром ожидается туман, днём — сильный северо-восточный ветер с порывами до 20 м/с. В Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях прогнозируются осадки с переходом в снег и заморозки.
В ряде регионов сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность: в Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. В горах Жамбылской области ожидаются грозы и туман, в Мангистау и Карагандинской областях — усиление ветра. Синоптики просят жителей учитывать неблагоприятные условия и соблюдать меры безопасности.
