Синоптики "Казгидромета" предупреждают о резком ухудшении погоды в Астане и 13 областях страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет". В столице ночью и утром ожидается туман, днём — сильный северо-восточный ветер с порывами до 20 м/с. В Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях прогнозируются осадки с переходом в снег и заморозки.

В ряде регионов сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность: в Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. В горах Жамбылской области ожидаются грозы и туман, в Мангистау и Карагандинской областях — усиление ветра. Синоптики просят жителей учитывать неблагоприятные условия и соблюдать меры безопасности.