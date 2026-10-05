Снег выпал в Актюбинской области

Первый снег этой осенью выпал в Актюбинской области. Кадры заснеженных улиц и дорог жители начали публиковать в социальных сетях. Особенно заметные осадки прошли в Хромтауском и Мартукском районах. На видео видно, как снег постепенно покрывает дороги, дворы и прилегающие территории. По данным синоптиков, в Актюбинской области ожидаются сильные осадки — дождь и снег.

Ветер северо-западный и западный, с порывами до 15–20 метров в секунду. Из-за ухудшения погодных условий полиция призвала водителей быть особенно внимательными на дорогах и учитывать возможную гололедицу. Снег ожидается и в других регионах Казахстана.

Ранее синоптики предупреждали, что 5 октября дождь, снег и мокрый снег могут пройти в северных, центральных и других областях страны. Местами также прогнозируются гололед, туман, сильный ветер и низовая метель.