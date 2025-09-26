В Астане готовятся к запуску первой линии легкорельсового транспорта. Об этом аким столицы Женис Касымбек в куларах Мажилиса. По его словам, движение поездов начнётся уже на следующей неделе, передает BAQ.KZ.

На первом этапе составы будут курсировать в ограниченном режиме между двумя станциями, после чего маршруты будут постепенно расширяться.

"Планируем 29 или 30 сентября запустить первый состав. Сначала движение будет между станциями, одной из которых может стать "Абу-Даби", в направлении моста через проспект Мангилик Ел. В дальнейшем будем постепенно увеличивать продолжительность работы, количество станций и поездов", — сказал аким Астаны.

Тестовый режим, как уточнил аким, продлится от трёх до шести месяцев. В этот период в город поступят новые составы: уже в октябре прибудет восемь поездов, а до конца года их общее количество достигнет 18.

"К концу декабря – началу января мы планируем, что в тестовом режиме будут работать все составы", — отметил глава города.

Проектная стоимость проезда составит 200 тенге.