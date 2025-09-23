В Казахстане запустили первый стейблкоин EVO, обеспеченный тенге в соотношении один к одному, передаёт BAQ.kz

Он задуман не только как инструмент для операций с криптовалютами, но и как средство оплаты в повседневной жизни. По словам заместителя председателя Национального банка РК Берика Шолпанкулова, возможности EVO не ограничиваются торговлей на бирже.

"Человек может взять, купить этот стейблкоин, открыть цифровой кошелек и использовать его так же, как привычные деньги. Вы можете приобрести через него криптовалюты — биткоин или другие активы, а можете оплатить любые товары и услуги. То есть стейблкоин работает и как расчетная единица внутри экосистемы, и как средство оплаты в обычных ситуациях", - пояснил он.

Отдельное внимание он уделил криптокарте, которая открывает доступ к использованию стейблкоина в любой точке мира.

"Если у вас деньги на счете лежат в виде криптоактивов, вы можете их потратить на любую вещь через криптокарту. Это может быть покупка в магазине, ресторан или оплата услуг. Для пользователя не будет разницы, платит он криптоактивами или тенге, потому что расчет обеспечит международная платежная система. Самое главное преимущество в том, что комиссия будет меньше, а расчеты будут проходить быстрее. Для предпринимателей это означает быстрый взаиморасчет, для клиентов удобство и экономию", - объяснил журналистам Берик Шолпанкулов.

Как отмечает зампредседателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, каждый выпущенный стейблкоин полностью обеспечен национальной валютой в соотношении один к одному, что обеспечивает прозрачность и надежность расчетов.