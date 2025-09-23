Первый стейблкоин в Казахстане: где и как им можно пользоваться?
Насколько удобно пользоваться стейблкоином?
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане запустили первый стейблкоин EVO, обеспеченный тенге в соотношении один к одному, передаёт BAQ.kz
Он задуман не только как инструмент для операций с криптовалютами, но и как средство оплаты в повседневной жизни. По словам заместителя председателя Национального банка РК Берика Шолпанкулова, возможности EVO не ограничиваются торговлей на бирже.
"Человек может взять, купить этот стейблкоин, открыть цифровой кошелек и использовать его так же, как привычные деньги. Вы можете приобрести через него криптовалюты — биткоин или другие активы, а можете оплатить любые товары и услуги. То есть стейблкоин работает и как расчетная единица внутри экосистемы, и как средство оплаты в обычных ситуациях", - пояснил он.
Отдельное внимание он уделил криптокарте, которая открывает доступ к использованию стейблкоина в любой точке мира.
"Если у вас деньги на счете лежат в виде криптоактивов, вы можете их потратить на любую вещь через криптокарту. Это может быть покупка в магазине, ресторан или оплата услуг. Для пользователя не будет разницы, платит он криптоактивами или тенге, потому что расчет обеспечит международная платежная система. Самое главное преимущество в том, что комиссия будет меньше, а расчеты будут проходить быстрее. Для предпринимателей это означает быстрый взаиморасчет, для клиентов удобство и экономию", - объяснил журналистам Берик Шолпанкулов.
Как отмечает зампредседателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, каждый выпущенный стейблкоин полностью обеспечен национальной валютой в соотношении один к одному, что обеспечивает прозрачность и надежность расчетов.
Самое читаемое
- Казахстанские гимнасты обошли чемпионов мира и взяли "золото" на Кубке мира
- Токаев пригласил крупнейшую инвесткомпанию Blackstone к проектам в Казахстане
- Токаев встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН
- Токаев: США — ключевой экономический партнёр Казахстана в ЦА
- Казахстан открыт для новых проектов с США — выступление Токаева на бизнес-круглом столе