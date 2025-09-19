В Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" проходит матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Спортингом" и алматинским "Кайратом", передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Хозяева поля ушли на перерыв с минимальным преимуществом. Единственный гол в первом тайме на 44-й минуте забил Франсишку Тринкау. Ранее, на 14-й минуте, "Спортинг" имел возможность выйти вперёд с пенальти, однако капитан Мортен Юльманн не сумел переиграть 18-летнего вратаря казахстанской команды Шерхана Калмурзу.

Согласно статистике Opta Sports, Калмурза стал вторым самым молодым вратарём в истории турнира, сумевшим отразить удар с 11-метровой отметки. Рекорд по-прежнему принадлежит Миле Свилару, который в 2017 году сделал это в возрасте 18 лет и 65 дней.

Напомним, в группе казахстанскому клубу также предстоят матчи против "Реала", "Арсенала", "Интера", "Копенгагена", "Брюгге", "Олимпиакоса" и "Пафоса".