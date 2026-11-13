Первый в Казахстане банк с «исламским окном»: лицензию получил банк из ОАЭ

В Казахстане появился первый банк, которому разрешили работать сразу по двум моделям, традиционной и исламской. Универсальную банковскую лицензию и лицензию на исламские банковские операции получило АО «Abu Dhabi Commercial Bank (Kazakhstan)».

Лицензии на торжественной церемонии на полях Конгресса финансистов Казахстана вручила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Механизм «исламского окна» позволяет одному банку предлагать клиентам и привычные банковские продукты, и финансовые инструменты по принципам исламского финансирования. Раньше для этого пришлось бы создавать отдельный исламский банк. Такую возможность дал новый закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», принятый 16 января 2026 года.

В агентстве рассчитывают, что это расширит выбор финансовых услуг для людей и бизнеса и поможет развитию исламского финансирования в стране. Приход банка на казахстанский рынок связан с поручением Главы государства привлекать иностранные банки, чтобы усилить конкуренцию в банковском секторе.

Abu Dhabi Commercial Bank это третий крупнейший банк Объединенных Арабских Эмиратов по размеру активов. На 30 сентября 2026 года активы группы составили 242,3 млрд долларов, собственный капитал 24,8 млрд долларов, а чистая прибыль за девять месяцев 2,8 млрд долларов. У банка кредитные рейтинги инвестиционного уровня «A+» от S&P Global Ratings и Fitch Ratings с прогнозом «Стабильный». Контрольный пакет, 60,77% акций, принадлежит Правительству Абу-Даби через государственную инвестиционную компанию Mubadala Investment Company.

Разрешение на открытие казахстанской «дочки» банк получил 20 марта 2026 года, а 20 апреля ее зарегистрировали. Выдача лицензий завершила процедуру создания нового банка и дала ему право работать в Казахстане.