В Турксибском районе Алматы открыт первый в Казахстане пожарно-спасательный комплекс нового формата со специализированной пожарной частью №21, передает BAQ.kz.

Новый объект расположен на территории южной базы оперативного назначения "Алатау" и был построен всего за четыре месяца. Инфраструктура объединяет пожарную часть с административно-бытовым блоком, жилые апартаменты для сотрудников, тренировочный центр "Batyr Team" и современную спортивную инфраструктуру. Участие в церемонии открытия приняли министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов, первый заместитель акима города Алматы Алмасхан Сматлаев, личный состав подразделений и ветераны службы.

"Пожарная часть рассчитана на размещение шести единиц специальной техники. В ходе церемонии Чингис Аринов передал подразделению ключи от новых машин, включая пожарные автоцистерны, автолестницу, оперативные автомобили и квадроциклы. Ряд сотрудников также получил ключи от служебных квартир", - говорится в сообщении.

Современные условия для несения службы создали в административно-бытовом блоке. Оборудованы учебный класс, медицинский кабинет, рабочие помещения, комнаты отдыха и приема пищи, санитарно-бытовые зоны. Для техники предусмотрели отапливаемый ангар с автоматическими воротами, смотровой ямой, зоной мойки и собственной диспетчерской. В состав комплекса также входит отдельное здание апартаментов для сотрудников. Здесь предусмотрены жилые комнаты, зоны отдыха и приема пищи, а также необходимые бытовые помещения для комфортного проживания спасателей и членов их семей. На прилегающей территории оборудована детская площадка.

"Особое внимание уделено подготовке и физической форме личного состава. На территории действует тренировочный центр "Batyr Team", включающий зал функциональных тренировок, площадку для единоборств и спортивные зоны. Также оборудованы футбольное поле, тренировочная башня, воркаут-площадка и другие объекты для подготовки спасателей", - подчеркивают в пресс-службе.

Новое подразделение обеспечивает противопожарную защиту западной части Турксибского района Алматы, включая микрорайоны Альмерек, Жулдыз, Маяк, Көкжиек и Кемель, а также населенные пункты Gate City, Қоянқұс, Жанаталап, Жанадәуір и Ынтымақ Илийского района Алматинской области. В зоне обслуживания проживает более 50 тысяч человек и действует свыше 230 объектов предпринимательства.