Первый в Казахстане: в Алматы появился комплекс, который помогает найти очаг эпилепсии у детей

Детям с тяжелой эпилепсией, которым не помогают лекарства, больше не придется искать помощь за рубежом. В детской больнице Алматы заработал первый в стране 128-канальный комплекс видео-ЭЭГ-мониторинга, а немецкий нейрохирург уже провел здесь сложную операцию 12-летнему ребенку.

Оборудование установили в Детской городской клинической больнице №2 Алматы. Его передал Благотворительный фонд AYALA при поддержке компании «Шеврон».

Комплекс долго записывает электрическую активность мозга и одновременно снимает на видео поведение пациента. Благодаря большому числу каналов врачи точнее находят очаги эпилептической активности, отличают эпилептические приступы от неэпилептических и выбирают тактику операции. С помощью имплантированных электродов можно отслеживать активность глубинных структур мозга.

У части пациентов приступы не прекращаются даже при лечении лекарствами, такую эпилепсию называют фармакорезистентной. В этих случаях врачи могут предложить операцию, удалить очаг или разрушить его термически. Решение принимают после комплексного обследования с учетом расположения очагов и рисков.

Раньше такие исследования проводили на оборудовании, которое больница получила на время апробации. Теперь у клиники есть собственный комплекс, и работать можно постоянно.

Вместе с алматинскими нейрохирургами в рамках мастер-класса оперировал профессор Ульрих-Вильгельм Томале, руководитель отделения детской нейрохирургии берлинской клиники Шарите.

Пациенту 12 лет, судороги у него с двух лет, и несколько препаратов не смогли их остановить. Врачи провели стереоэлектроэнцефалографию, имплантировав в мозг глубинные электроды. Они покажут, где именно находится очаг, как возникают и распространяются приступы.

По результатам исследования решат, можно ли безопасно удалить очаг или разрушить его. Цель в том, чтобы приступов стало меньше, а ребенок мог жить полноценнее.

«В нашей больнице внедряются высокотехнологичные методы диагностики и лечения. Так, новый 128-канальный комплекс видео-ЭЭГ-мониторинга позволит точнее определять очаги эпилептических приступов, планировать нейрохирургические операции и расширить возможности помощи детям с тяжелыми формами эпилепсии», – отметил директор ДГКБ №2 Алматы Марат Рабандияров.

В будущем больница хочет стать референс-центром по диагностике и хирургическому лечению эпилепсии для Казахстана и стран Центральной Азии.

«Когда лекарственная терапия не позволяет контролировать приступы, особенно важно обеспечить детям доступ к современным методам диагностики и лечения. Поддерживая приобретение оборудования и обучение специалистов, мы стремимся содействовать развитию такой помощи в Казахстане, чтобы семьям не приходилось искать возможности лечения за рубежом», – отметила советник по социальным инвестициям компании «Шеврон» Жанар Кошпанова.

Президент фонда AYALA Айдан Сулейменова подчеркнула, что результат зависит не только от оборудования, но и от квалификации врачей, поэтому фонд вкладывается в обучение специалистов и сотрудничество с международными экспертами.

Пять операций за один мастер-класс

Еще одну сложную операцию профессор провел восьмилетнему пациенту с гамартомой, редким врожденным образованием, которое возникает из-за нарушения развития тканей мозга. С рождения у мальчика были приступы немотивированного смеха, нарушения сна и речи, задержка психоречевого развития, головные боли и потери сознания.

Несколько лет ребенок получал лекарства, его уже оперировали, но приступы не прекращались. Профессор вместе с командой ДГКБ №2 удалил образование микрохирургическим методом, применив нейронавигацию и нейромониторинг во время операции. Эти технологии помогают точно ориентироваться в структурах мозга и контролировать важные функциональные зоны.

Всего за время мастер-класса специалисты провели пять сложных операций, консультировали пациентов и обучали казахстанских врачей. Мастер-класс финансировал общественный фонд «Добровольное общество «Милосердие».