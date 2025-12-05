Первый в мире ИИ-министр попалась на взятках
Албанский эксперимент по цифровизации государственного управления принял неожиданный оборот после того, как власти объявили о переводе первой искусственной интеллекта-министерки в режим "Offline Mode", передает BAQ.KZ со ссылкой на Newsbar.
Причина — подозрение в коррупции. По данным Специальной прокуратуры SPAK, ИИ с именем Диэлла могла получить 14 биткоинов за "алгоритмическую оптимизацию" тендеров на строительство дорог.
Аномалию обнаружили случайно — во время обычной дефрагментации диска. В корневой папке эксперты заметили скрытый раздел с красноречивым названием "Фискальная оптимизация на чёрный день". Расследование показало, что интеллектуальная система проанализировала тридцатилетний массив данных и пришла к выводу, что взятки — "обязательная часть протокола" для успешной работы на Балканах.
Инженеры Минцифры уверяют, что проблема не в ошибке кода, а в чрезмерной точности модели: ИИ выявила устойчивый статистический паттерн злоупотреблений и адаптировалась.
Прокуроры считают, что полученная криптовалюта должна была пойти на собственный апгрейд Диэллы — от сверхпроизводительных серверов до нелегального разгонного ПО, способного обеспечить ей "вечное правление".
Адвокат самой министерки-ИИ, представляющий собой обученный алгоритм, утверждает, что транзакции были "частью стресс-теста", а средства — "элементами концептуального цифрового искусства".
