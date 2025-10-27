В городе Сергеевка района Шал акын Северо-Казахстанской области начал работу первый в Казахстане районный креативный IT-центр Esil.AI. Он стал частью регионального хаба Qyzyljar Creative Center и направлен на развитие цифровой грамотности, IT-предпринимательства и инновационного мышления среди сельского населения, передаёт BAQ.KZ.

Открытие центра прошло в рамках проекта Digital Keruen, реализуемого для вовлечения жителей сельских территорий в креативную экономику, стимулирования технологического предпринимательства и создания новых рабочих мест.

Новый IT-центр разместился в здании районной библиотеки, занимая два этажа общей площадью 134 квадратных метра. Помещение оборудовано современными устройствами — ноутбуками, интерактивной панелью, учебным дроном, 3D-принтером и средствами для проведения курсов, хакатонов и практических занятий.

В Esil.AI уже стартовали курсы по искусственному интеллекту, цифровой грамотности, компьютерным навыкам, дизайну и креативным профессиям. Обучение проходит поэтапно — от базового до продвинутого уровня, а в дальнейшем планируется запуск онлайн-программ и выездных мастер-классов для жителей всего района.

Создание Esil.AI стало значимым шагом в развитии региональной цифровой инфраструктуры и предоставило сельчанам новые возможности для обучения и самореализации в сфере технологий и инноваций.