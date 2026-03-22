Первый в стране Центр компетенций для подготовки кадров начал работу в Кызылорде
Здание адаптировано для проведения форумов, конференций, семинаров.
В Кызылорде введен в эксплуатацию первый в стране “Центр компетенций”. Проект реализован в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по открытию таких центров в регионах, передает BAQ.KZ.
Новый объект станет общей платформой для организаций технического и профессионального образования и представителей бизнеса.
Современное двухэтажное здание, рассчитанное на 1000 мест, позволит готовить студентов к международным соревнованиям профессионального мастерства. Здесь также будет вестись системная работа по развитию экспертного сообщества, повышению престижа рабочих профессий и усилению интереса молодежи к рабочим специальностям.
В центре приоритет отдан формированию профессиональных навыков по рабочим компетенциям. Педагоги и молодые специалисты смогут работать с передовыми технологиями и формироваться как квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда.
Здание адаптировано для проведения форумов, конференций, семинаров и выставок республиканского и международного уровня.
Такие центры усиливают связь между образованием и производством и способствуют подготовке рабочих кадров, востребованных экономикой страны.
