В Кызылорде введен в эксплуатацию первый в стране “Центр компетенций”. Проект реализован в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по открытию таких центров в регионах, передает BAQ.KZ.

Новый объект станет общей платформой для организаций технического и профессионального образования и представителей бизнеса.

Современное двухэтажное здание, рассчитанное на 1000 мест, позволит готовить студентов к международным соревнованиям профессионального мастерства. Здесь также будет вестись системная работа по развитию экспертного сообщества, повышению престижа рабочих профессий и усилению интереса молодежи к рабочим специальностям.

В центре приоритет отдан формированию профессиональных навыков по рабочим компетенциям. Педагоги и молодые специалисты смогут работать с передовыми технологиями и формироваться как квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда.

Здание адаптировано для проведения форумов, конференций, семинаров и выставок республиканского и международного уровня.

Такие центры усиливают связь между образованием и производством и способствуют подготовке рабочих кадров, востребованных экономикой страны.