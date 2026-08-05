Первый в Центральной Азии Институт мозга работает в Алматы

В КазНУ имени аль-Фараби заработали Институт мозга и лаборатория Quantum AI. Здесь изучают работу человеческого мозга, проводят МРТ с искусственным интеллектом и разрабатывают алгоритмы машинного обучения, передает BAQ.KZ.

Институт мозга создали на базе Центра когнитивной нейронауки, основанного в 2018 году. Статус института он получил в 2026 году. По данным университета, это первый специализированный научно-образовательный центр такого профиля в Центральной Азии.

В его структуру входят четыре лаборатории. Они занимаются когнитивной нейронаукой, МРТ, нейролингвистикой и вычислительной нейронаукой.

Исследования проводят при помощи систем сверхплотной электроэнцефалографии ANT Neuro и функциональной ближней инфракрасной спектроскопии.

В институте установлен магнитно-резонансный томограф мощностью 3 Тесла с технологиями искусственного интеллекта. Оборудование сокращает время сканирования, повышает качество изображений и позволяет проводить функциональную МРТ.

С новыми научными площадками ознакомился министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Лаборатория Quantum AI для студентов и молодых ученых

Ему также показали лабораторию Quantum AI, запущенную в этом году. Она оснащена семью квантовыми вычислительными системами.

Здесь студенты и молодые ученые могут вести исследовательские проекты и разрабатывать алгоритмы машинного обучения, а сама лаборатория работает как открытая платформа для участия студентов в реальных производственных проектах.

Научные достижения университета министру представил председатель правления - ректор КазНУ Жансеит Туймебаев.