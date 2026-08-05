Первый в Центральной Азии Институт мозга работает в Алматы
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В КазНУ имени аль-Фараби заработали Институт мозга и лаборатория Quantum AI. Здесь изучают работу человеческого мозга, проводят МРТ с искусственным интеллектом и разрабатывают алгоритмы машинного обучения, передает BAQ.KZ.
Институт мозга создали на базе Центра когнитивной нейронауки, основанного в 2018 году. Статус института он получил в 2026 году. По данным университета, это первый специализированный научно-образовательный центр такого профиля в Центральной Азии.
В его структуру входят четыре лаборатории. Они занимаются когнитивной нейронаукой, МРТ, нейролингвистикой и вычислительной нейронаукой.
Исследования проводят при помощи систем сверхплотной электроэнцефалографии ANT Neuro и функциональной ближней инфракрасной спектроскопии.
В институте установлен магнитно-резонансный томограф мощностью 3 Тесла с технологиями искусственного интеллекта. Оборудование сокращает время сканирования, повышает качество изображений и позволяет проводить функциональную МРТ.
С новыми научными площадками ознакомился министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
Лаборатория Quantum AI для студентов и молодых ученых
Ему также показали лабораторию Quantum AI, запущенную в этом году. Она оснащена семью квантовыми вычислительными системами.
Здесь студенты и молодые ученые могут вести исследовательские проекты и разрабатывать алгоритмы машинного обучения, а сама лаборатория работает как открытая платформа для участия студентов в реальных производственных проектах.
Научные достижения университета министру представил председатель правления - ректор КазНУ Жансеит Туймебаев.
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