Первый визит Президента Кипра в Казахстан: новый этап отношений между Астаной и Никосией

Официальный визит Президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса в Казахстан стало историческим событием. Впервые за более чем тридцатилетнюю историю дипломатических отношений глава государства прибыл в Астану с официальным визитом.

Переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Кипра охватили широкий спектр вопросов от инвестиций и логистики до цифровизации, искусственного интеллекта, образования, культуры и международной безопасности. Символично, что визит совпал с открытием первого прямого авиарейса по маршруту Ларнака – Астана, запуском Посольства Кипра в Казахстане, проведением Казахстанско-Кипрского бизнес-форума и подписанием целого пакета межведомственных соглашений.

По итогам переговоров стороны подписали меморандумы о сотрудничестве в сферах цифровых технологий, электронного правительства, кибербезопасности, образования, науки, культуры и спорта. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев вручил Никосу Христодулидису орден «Достық» I степени, отметив его личный вклад в развитие двусторонних отношений.

О значении этого визита, перспективах сотрудничества Казахстана и Кипра, а также роли Казахстана в диалоге между Центральной Азией и Европейским союзом рассказал востоковед, главный специалист Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан Файзулло Баротзода.

– Президент Республики Кипр Никос Христодулидис впервые в истории посещает Казахстан с официальным визитом. Насколько сам факт такого визита можно считать показателем растущей роли Казахстана в международной политике и укрепления его связей с европейскими государствами?

Действительно, первый официальный визит Президента Кипра Никоса Христодулидиса можно оценить как историческое событие не только для Казахстана, но и для всего Центральноазиатского региона.

Республика Кипр как островное государство в восточной части Средиземного моря географически находится в Западной Азии, однако в политическом, культурном и институциональном отношении считается европейской страной и с 2004 года является членом Европейского союза.

Кипр традиционно играет важную роль в выстраивании взаимодействия между европейским и ближневосточным пространством. Поэтому сам факт осуществления официального визита главы кипрского государства в Казахстан можно смело считать показателем растущей роли Республики Казахстан в международной политике и поступательного укрепления ее связей с европейскими государствами.

Следует отметить и значительную работу Президента Касым-Жомарта Токаева по укреплению международных позиций страны. Благодаря его активной дипломатии Казахстан сегодня воспринимается как ответственное государство, способное выступать площадкой для диалога между различными регионами мира.

– За последние годы Казахстан и Кипр существенно расширили взаимодействие в инвестиционной, финансовой и гуманитарной сферах. Какие направления сотрудничества обладают сегодня наибольшим потенциалом для дальнейшего развития?

В последние два десятилетия Казахстан и Кипр действительно выстроили тесное сотрудничество в области инвестиций, торговли, финансов, а также в общественно-гуманитарной сфере.

На мой взгляд, сегодня наступило время для дальнейшей диверсификации взаимодействия. Особый потенциал имеют проекты в сфере энергетики, добычи редких и критически важных металлов, модернизации агропромышленного комплекса, сельского хозяйства, транспортной логистики и цифровой экономики.

Особенно важно, что в ходе нынешнего визита лидеры двух стран уделили большое внимание искусственному интеллекту, цифровизации, электронному правительству и кибербезопасности. Эти направления будут определять конкурентоспособность государств в ближайшие десятилетия.

– В ходе визита подписаны соглашения в сферах образования, науки, культуры, спорта, цифровизации, кибербезопасности и электронного правительства. Можно ли говорить, что отношения между Казахстаном и Кипром выходят за рамки традиционного экономического сотрудничества и приобретают стратегический характер?

Безусловно. Достижения каждого государства в сферах образования, науки, спорта, цифровизации, кибербезопасности и электронного правительства являются эталонным показателем уровня его развития.

Поэтому подписание соглашений именно в этих областях говорит о том, что стороны стремятся выстроить долгосрочное стратегическое партнерство, основанное не только на торговле и инвестициях, но и на обмене знаниями, технологиями и человеческим капиталом.

Кипр в этом отношении является важным проводником европейских стандартов и ценностей для азиатских государств. Придание сотрудничеству более стратегического характера способно придать новый импульс продвижению интересов Казахстана на уровне европейских институтов и структур ЕС.

– Президент Казахстана вручил Никосу Христодулидису орден «Достық» I степени. Какое политическое и символическое значение имеет этот шаг?

В дипломатической практике вручение государственных наград руководителям иностранных государств имеет не только политическое, но и глубокое символическое значение.

Подобные решения способствуют укреплению двусторонних связей, формируют атмосферу доверия между лидерами, ускоряют сближение народов двух стран и укрепляют дух взаимопонимания.

В данном случае орден «Достық» подчеркивает высокий уровень отношений между Казахстаном и Кипром и является признанием личного вклада Президента Христодулидиса в развитие двустороннего сотрудничества.

– Казахстан традиционно придерживается многовекторной внешней политики. Насколько визит Президента Кипра можно рассматривать как подтверждение эффективности внешнеполитического курса Касым-Жомарта Токаева?

Многовекторную внешнюю политику Казахстана, как и других государств Центральной Азии, в условиях высокой турбулентности международных отношений можно считать единственно правильным подходом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев как опытный дипломат и государственный деятель сумел обеспечить сбалансированное развитие отношений как с государствами Востока, так и Запада.

По сути, его подход стал одним из ориентиров для всего Центральноазиатского региона. Именно благодаря такому курсу Казахстан сегодня способен одновременно развивать отношения с Европейским союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и другими международными партнерами.

Визит Президента Кипра является очередным подтверждением эффективности этой политики.

– Сегодня Кипр рассматривает Казахстан как одного из ключевых партнеров на азиатском направлении. Что это говорит о международном авторитете нашей страны?

Не только Кипр, но и многие ведущие государства Европейского союза рассматривают Казахстан как ключевую страну Центральной Азии.

Этому способствует целый ряд факторов: значительные природные ресурсы, крупные запасы углеводородов и урана, наличие стратегически важных редких металлов, выгодное географическое положение и высокий уровень политической стабильности.

Все это укрепляет международный авторитет Казахстана как государства, способного выступать связующим звеном между Европой и Азией, а также проводником поступательной модернизации и экономического развития региона.

– На фоне трансформации мировой политики и формирования новых экономических маршрутов может ли сотрудничество Казахстана и Кипра стать частью более широкого процесса укрепления связей между Центральной Азией и Европейским союзом? Какую роль способен сыграть Казахстан?

Трансформация мировой политики и формирование новых транспортно-логистических маршрутов, включая Средний коридор, объективно повышают значение сотрудничества Казахстана и Кипра.

Такое взаимодействие становится важной частью более широкого процесса сближения Центральной Азии и Европейского союза.

Особое значение здесь имеет инициатива Президента Токаева по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. В ходе переговоров с Никосом Христодулидисом он предложил кипрским партнерам активнее участвовать в проектах Среднего коридора и использовать потенциал морской инфраструктуры Кипра для развития новых логистических цепочек между Центральной Азией, Каспийским регионом и Средиземноморьем.

В этом процессе Казахстану отводится особая роль. Республика является крупнейшей экономикой Центральной Азии, располагается одновременно в европейской и азиатской частях Евразии и обладает необходимым политическим авторитетом для развития диалога между двумя регионами.

Именно поэтому сотрудничество Казахстана и Кипра выходит далеко за рамки двусторонних отношений и может стать частью формирования новой архитектуры взаимодействия между Центральной Азией и Европейским союзом.