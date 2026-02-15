Первый забег сезона в Алматы объединил 22 страны
Участники из 22 стран открыли беговой сезон в Алматы.
В Алматы прошел Winter Run – первый забег бегового сезона, организованный корпоративным фондом «Смелость быть первым» при поддержке акимата города. На старт вышли 2 500 участников из 22 стран, передает BAQ.KZ.
Winter Run традиционно объединяет как любителей, так и опытных бегунов и становится символичным началом спортивного сезона. В этом году в забеге приняли участие 2 500 человек из 22 стран, включая рекордное количество зарубежных участников – 116 спортсменов.
География проекта охватила страны Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Также в забеге приняли участие граждане Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Украины, Беларуси, России. Среди участников также были бегуны из США, Канады, Китая, Монголии, Филиппин и Новой Зеландии.
