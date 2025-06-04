Первый пуск с нового космического ракетного комплекса "Байтерек" на базе космодрома Байконур намечен на декабрь 2025 года. Об этом стало известно после того, как Мажилис Парламента Казахстана ратифицировал Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение с Россией от 2004 года, передает BAQ.KZ.

Сроки начала летных испытаний были перенесены из-за геополитической обстановки, вызвавшей сбои в поставках оборудования и комплектующих. Согласно новым условиям, в период с 2028 по 2039 годы количество ежегодных запусков увеличится с двух до трёх. Это позволит ускорить окупаемость проекта и увеличить коммерческий потенциал комплекса.

Также в Протокол внесены экономические поправки:

применение нулевой ставки НДС для нерезидентов — для снижения затрат из бюджета;

изменение условий по налоговым льготам для АО "СП "Байтерек" по корпоративному подоходному налогу.

Проект имеет стратегическое значение для Казахстана: он способствует сохранению инфраструктуры Байконура, поддержке квалифицированных кадров и развитию полноценной национальной космической отрасли. Планируется создать новые рабочие места и привлечь внешние инвестиции.