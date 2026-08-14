Пес провалился в яму, спасатели пришли на помощь

Необычный вызов получили спасатели в поселке Жанаарка области Улытау. На этот раз помощь понадобилась не человеку. На дне глубокой земляной ямы сидел пес, который выбраться наверх своими силами уже не мог, передает BAQ.KZ.

Судя по кадрам, четвероногий провел в своей ловушке какое-то время и к приезду помощи просто лежал у стены

Спасатели быстро придумали, как до него добраться. В яму опустили длинную лестницу, по которой один из сотрудников спустился к собаке. Коллеги остались наверху и страховали спасательную операцию.

Пес сопротивляться не стал. Спасатель взял его на руки и начал подниматься вместе с ним по лестнице.

На последних кадрах четвероногий уже оказывается наверху, целый и невредимый.

Так обычный рабочий выезд для сотрудников МЧС закончился маленькой спасательной операцией с очень благодарным пассажиром на руках.