Песчаная буря спровоцировала массовое ДТП в Турции
На трассе Аксарай — Конья столкнулись семь автомобилей, пострадали 15 человек.
17 Сентября 2026, 07:11
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17 Сентября 2026, 07:1117 Сентября 2026, 07:11
153Фото: Report
Массовое ДТП произошло на трассе Аксарай — Конья в Турции. Авария случилась из-за сильной песчаной бури, которая резко ухудшила видимость на дороге.
По предварительным данным, на магистрали в направлении Коньи столкнулись семь автомобилей, в том числе два микроавтобуса.
В результате аварии травмы получили 15 человек. Пострадавших доставили на машинах скорой помощи в больницу Аксарая.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.