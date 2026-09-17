Песчаная буря спровоцировала массовое ДТП в Турции

На трассе Аксарай — Конья столкнулись семь автомобилей, пострадали 15 человек.

17 Сентября 2026, 07:11
АВТОР
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Report 17 Сентября 2026, 07:11
17 Сентября 2026, 07:11
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Фото: Report

Массовое ДТП произошло на трассе Аксарай — Конья в Турции. Авария случилась из-за сильной песчаной бури, которая резко ухудшила видимость на дороге.

По предварительным данным, на магистрали в направлении Коньи столкнулись семь автомобилей, в том числе два микроавтобуса.

В результате аварии травмы получили 15 человек. Пострадавших доставили на машинах скорой помощи в больницу Аксарая.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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