  • Пешеходы почти 1500 раз нарушили правила дорожного движения в Абайской области

Полиция усилила контроль.

ДП области Абай
Фото: ДП области Абай

На территории области Абай наблюдаются случаи, когда пешеходы переходят дорогу в неустановленных местах, тем самым подвергая опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Согласно последним данным, с начала текущего года 1456 пешеходов нарушили правила дорожного движения, переходя проезжую часть вне установленных мест, передает BAQ.KZ.

Переход дороги в неустановленном месте может привести к тому, что водители не успеют среагировать, что, в свою очередь, создаёт прямую угрозу жизни и здоровью людей.

В этой связи сотрудники полиции области Абай вновь напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Правоохранительные органы не ограничиваются выявлением и применением мер к нарушителям, но также усиливают профилактическую работу: усиливается патрульный контроль, проводятся разъяснительные мероприятия в учебных заведениях и общественных местах, организуются информационные кампании, направленные на формирование культуры безопасности дорожного движения.

Департамент полиции области Абай в целях обеспечения дорожной безопасности напоминает пешеходам о необходимости строго соблюдать правила.

