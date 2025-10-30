LIVE LIVE
  30 Октября, 15:49

Песков: РФ и США пока не ведут экспертные переговоры о ядерном разоружении

Москва и Вашингтон в данный момент не ведут экспертные переговоры о ядерном разоружении, но тема на повестке дня. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

"Неоднократно упоминалось в ходе контактов о необходимости ведения таких экспертных переговоров. Это очень сложная тема, и переговоры, собственно, всегда по этой теме растянуты по времени. Но вот те самые детализированные экспертные переговоры пока не ведутся", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ведут ли США и РФ переговоры о ядерном разоружении после встречи лидеров двух стран в Анкоридже.

"Тема, действительно, неоднократно упоминалась", - добавил представитель Кремля.

