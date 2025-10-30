Песков: РФ и США пока не ведут экспертные переговоры о ядерном разоружении
Сегодня, 15:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:31Сегодня, 15:31
61Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Москва и Вашингтон в данный момент не ведут экспертные переговоры о ядерном разоружении, но тема на повестке дня. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.
"Неоднократно упоминалось в ходе контактов о необходимости ведения таких экспертных переговоров. Это очень сложная тема, и переговоры, собственно, всегда по этой теме растянуты по времени. Но вот те самые детализированные экспертные переговоры пока не ведутся", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ведут ли США и РФ переговоры о ядерном разоружении после встречи лидеров двух стран в Анкоридже.
"Тема, действительно, неоднократно упоминалась", - добавил представитель Кремля.
Самое читаемое
- Государственные деньги работают на иностранцев — депутат
- "Лукойл" не уходит из Казахстана: компания инвестирует миллиарды в добычу и переработку
- Ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни в Астане
- 76 объектов недвижимости возвращены государственному предприятию CTS
- Реформа без перехода: как жилищные выплаты превратились в проблему для военных